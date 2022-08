Minaccia la guardia giurata del SerD con un coltello, poi anche i carabinieri intervenuti: 65enne in manette

Tentata aggressione armata nei confronti di una guardia giurata del Ser.D di Bari. È finito così in manette un 65enne senza fissa dimora: i miliati del Nucleo radiomobile di Bari lo hanno sorpreso mentre, impugnando un coltello da cucina, minacciava una guardia giurata in servizio nell'ambulatorio di via Amendola. Una volta riconosciuti dall'aggressore, i militari venivano anch'essi minacciati con l'arma bianca, tanto che per immobilizzare l'uomo sono dovuti ricorrere al taser in dotazione.