Aggredisce un carabiniere e tenta la fuga per le vie di Poggiofranco: arrestato 42enne per detenzione di droga

Dopo aver ingaggiato una colluttazione con un carabiniere, è stato fermato dall'arrivo dei rinforzi del Nucleo Radiomobile di Bari. Un 42enne, già noto alle Forze dell'Ordine, è stato arrestato ieri sera nel quartiere Poggiofranco dai militari della stazione Bari Carrassi, per detenzione di droga, resistenza e lesioni personali a pubblico ufficiale.

L’uomo, notato in strada Calvani da una pattuglia, avrebbe tentato di eludere le verifiche dei carabinieri, dandosi alla fuga per le vie del quartiere. Raggiunto dalle Forze dell'Ordine, avrebbe ingaggiato una colluttazione con un militare, venendo infine bloccato, anche grazie all’intervento dei colleghi. Il carabiniere, ferito nello scontro con il 42enne, ha riportato contusioni giudicate guaribili in 5 giorni.

Durante l’inseguimento, l'uomo si sarebbe disfatto di alcuni involucri, poi risultati contenere droga, e di un mazzo di chiavi appartenenti ad un veicolo. Le immediate attività di ricerca e la successiva perquisizione hanno permesso di trovare, occultati anche in un’autovettura utilizzata dal fermato, 89 grammi di cocaina, in parte divisa in dosi e in parte contenuta in una busta in cellophane, 759 grammi di hashish, in parti in dosi e in parte in panetti, la somma in contanti di 1.205 euro, ritenuta provento dell’illecita attività di spaccio, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento della droga, tutto sottoposto a sequestro in attesa delle analisi qualitative e quantitative sullo stupefacente.

L’arrestato, le cui responsabilità dovranno essere accertate nel corso del successivo giudizio, è stato trasportato nel carcere di Bari, a disposizione della Procura della Repubblica di Bari che ne ha chiesto la convalida dell’arresto. Il procedimento è nella fase delle indagini preliminari e l’arresto attende l’eventuale convalida del Gip presso il Tribunale di Bari, dopo l’interrogatorio e confronto con la difesa.