Vuole accedere con la forza all'area riservata del pronto soccorso, pugni e spintoni alla guardia giurata: arrestato 24enne a Bari

Voleva entrare in un'area riservata del pronto soccorso del Policlinico e, una volta negato l'accesso, avrebbe aggredito una guardia giurata. Intervento della polizia nella serata di venerdì 17 febbraio, che ha arrestato un 24enne per le accuse di lesioni aggravate, resistenza e minacce a pubblico ufficiale e interruzione di servizio pubblico.

Secondo la ricostruzione fornita dagli inquirenti, intorno alle 20.20 il poliziotto in servizio al Policlinico, allarmato dalle urla provenienti dal pronto soccorso, è intervenuto all’ingresso dell’ambulatorio del Nucleo Assistenza Avanzato: lì un giovane estremamente esagitato minacciava e aggrediva con pugni e spintoni la guardia giurata che si era interposta fra la porta d’ingresso e il 24enne, in quanto quest’ultimo voleva entrare all’interno dell’area riservata. L'uomo è ora ai domiciliari, in attesa che il giudice confermi quanto emergerà nelle indagini preliminari.