Involucro con telefonino e droga lanciato nel carcere di San Severo, scoperto 41enne barese: aveva tentato la fuga a piedi

Aveva tentato di infiltrare un telefonino e della droga nel carcere di San Severo, nel Foggiano, lanciandolo dall'esterno. L'autore del gesto, un 41enne barese già conosciuto dalle forze dell'ordine, è stato però notato dagli agenti di polizia penitenziaria in servizio nella struttura. Subito è partito l'inseguimento a piedi, che ha portato poco dopo al fermo del responsabile.

Soddisfazione per l'esito dell'arresto da parte di Gennaro Ricci, segretario regionale per la Puglia del sindacato Cgil Polizia penitenziaria: "A tutti loro va il nostro plauso ed il nostro apprezzamento per l’importante risultato ottenuto, sicuro frutto dell’intelligence d’élite della Penitenziare qual è il Nic - spiega Spero e mi auguro che vengano tutti proposti per una ricompensa ministeriale: se la meritano perché, soprattuto per i colleghi di sansevero per la particolare collocazione del carcere nel tessuto cittadino, come denunciamo da tantissimi anni questi lanci dall’esterno verso l’interno del penitenziario sono frequenti ma la risposta è continua e rapida con più sequestri effettuati dalla Polizia Penitenziaria".