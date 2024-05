Tenta di entrare nello stadio San Nicola con petardi nascosti negli slip: arrestato 50enne

La Polizia ha arrestato, poco prima della partita di calcio tra Bari e Brescia in programma venerdì sera allo stadio San Nicola, un 50enne barese, ritenuto responsabile di detenzione e porto in luogo pubblico di ordigni esplosivi in occasione di manifestazioni sportive.

Gli agenti, nel corso di controlli alla porta 6 che dà accesso alla Curva Nord, lo hanno bloccato dopo aver scoperto che nascondeva alcuni petardi negli slip. L'uomo è stato quindi arrestato e condotto ai domiciliari. Il materiale esplosivo è stato sequestrato.