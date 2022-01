In macchina con la droga, alla vista della polizia tenta di sbarazzarsene: in manette 49enne

In auto per Poggiofranco con la droga, ma è stato scoperto dai poliziotti, un 49enne barese. Gli agenti della Squadra Volante lo hanno fermato nella mattinata del 4 gennaio, accorgendosi che poco prima dell'alt l'uomo aveva cercato di sbarazzarsi di alcuni involucri, gettandoli dal finestrino. Confezioni che si sono rivelate contenere 23 dosi di cocaina pronte per la vendita, dal peso complessivo di 9 grammi. L’uomo è stato quindi tratto in arresto e dovrà rispondere del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Immagine di repertorio