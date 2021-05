Beccato in auto con la cocaina, 23enne in manette a Corato

Finisce in manette un 23enne di Corato, già conosciuto alle forze dell'ordine, per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Gli agenti del Commissariato di polizia di Corato sono intervenuti nel tardo pomeriggio di ieri: durante un controllo in città hanno fermato un'utilitaria condotta dal giovane, trovato in possesso di un involucro contenente circa 60 grammi di cocaina.

Lo hanno quindi arrestato e portato in carcere, in attesa di giudizio. "Proseguono incessanti i servizi predisposti dal Questore di Bari finalizzati al contrasto del commercio illegale di stupefacenti in città e in provincia" ricorda la polizia in una nota.