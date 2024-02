Smascherato finto prete che ingannava i parroci: "Servono soldi per le famiglie povere"

A Canosa di Puglia è stato smascherato un finto sacerdote che avrebbe commesso truffe in tutto il Sud Italia

Infatti, nei giorni scorso la Polizia di Stato, su disposizione della autorità giudiziaria, ha eseguito una ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal giudice per le indagini preliminari sulla richiesta della Procura della Repubblica di Trani a carico di un 23enne di Andria, già gravato da precedenti specifici.

A seguito di una complessa indagine gli inquirenti hanno ricostruito l’attività fraudolenta del soggetto che, fingendosi prete, era riuscito a carpire la fiducia di numerosi parroci e da questi si era fatto consegnare somme di denaro per i bisogni dei suoi parrocchiani.

Sono stati riscontrati raggiri in Abruzzo, in Basilicata, nelle province della Bat e di Bari.

I casi contestati, in cui l’uomo è riuscito ad appropriarsi di somme che venivano elargite dalle vittime nella convinzione di aiutare famiglie bisognose, sono in tutto sette: con particolare riferimento al periodo pandemico.

L’ordinanza gli è stata notificata in carcere a Trani, dove era recluso per altra causa. E’ indagato per i reati di truffa aggravata e sostituzione di persona.