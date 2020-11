Fermato dai carabinieri, 19enne tenta la fuga prima in auto e poi a piedi, poi li aggredisce: nell'auto aveva oggetti rubati

Resistenza a pubblico ufficiale: con questa accusa è finito agli arresti a Toritto un 19enne di Bari, già noto alle forze dell'ordine, denunciato anche per ricettazione. Il giovane era stato fermato dai carabinieri, mentre era in un'auto grigia con altri due ragazzi, parcheggiata in via Pascoli. Prima che potesse iniziare il controllo, il 19enne era ripartito a forte velocità tentando di fuggire, ma poco dopo era stato raggiunto e bloccato. Sceso dal mezzo, aveva tentato di fuggire a piedi, ma i militari sono anche in questo caso riusciti a fermarlo dopo una colluttazione.

Nell'attesa, i due complici del ragazzo, che già erano usciti dall'auto, sono riusciti a scavalcare la recinzione di una scuola e a fuggire. Nell'auto è stata trovata una federa bianca, che nascondeva all'interno diversi oggetti in oro, di cui il 19enne non riusciva a spiegare l'origine. Le immediate indagini consentivano di appurare che la federa ed i monili in oro erano erano stati rubati qualche ora prima nell'abitazione di un 80enne a Palo del Colle, ai danni di una 80enne del luogo, a cui è poi stata restituita la refurtiva. Pertanto per il 19enne è scattata anche la denuncia per ricettazione. A seguito della convalida dell’arresto il giovane è stato sottoposto all’obbligo di dimora in Bari e all’obbligo di permanenza in casa dalle 20 alle 7 di tutti i giorni. Le indagini dei Carabinieri saranno concentrate per scoprire eventuali furti consumati nel comune di Toritto.