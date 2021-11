Sesso per curare il papilloma virus, ginecologo Miniello arrestato per violenza sessuale

Finisce in manette il ginecologo barese Giovanni Miniello, accusato di violenza sessuale aggravata nei confronti di alcune pazienti, come emerso in seguito a un servizio del programma 'Le Iene'. In particolare il medico 68enne avrebbe proposto rapporti sessuali come cura per il papilloma virus, che in diversi casi avrebbero portato anche a palpeggiamenti.

Il gip del Tribunale di Bari ha quindi disposto gli arresti domiciliari per diversi episodi, due dei quali risalgono al settembre del 2019 (denunciato dalla presunta vittima due mesi dopo) e a giugno 2021. Dopo che il caso scoppiò, il ginecologo decise di dimettersi dall'Ordine dei medici e in una lettera trasmessa dal suo avvocato difese le sue metodologie professionali.