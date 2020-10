Si addormenta sull'autobus, vicino di posto gli sfila il portafogli con 480 euro: scoppia colluttazione, arrestato 50enne

I carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Modugno sono riusciti a bloccare un 50enne che aveva tentato di rapinare un passeggero a bordo di un autobus di linea.

Mattinata movimentata sull’autobus Fal della linea Gravina in Puglia-Bari. Sull’utenza 112 è giunta una chiamata che segnalava dei disordini sull’autobus Fal fermo in piazza Casavola. Giunti immediatamente sul posto, i militari dell'arma hanno bloccato e tratto in arresto B.N., 50enne, pluripregiudicato, con l'accusa di aver sottratto con destrezza il portafoglio ad un passeggero, di origini pakistane, che si era addormentato durante la corsa.

Giunti a Modugno, la vittuma si è accorta di non avere con sé il portafogli che però ritrovava a terra, vicino al sedile occupato dal 50enne, ma privo della somma di 480 euro. In ragione dei sospetti nutriti implorava la restituzione del denaro.

Tra i due ne nasceva una colluttazione in quanto B.N. si dichiarava estraneo minacciando la vittima e tentando di fuggire alla fermata dell’autobus.

La sua fuga è durata pochissimi metri in quanto ad attenderlo c’erano i carabinieri. Alla vista dei militari del 112, il ladro ha provato a restituire il denaro alla vittima, è sceso ed è fuggito a piedi, ma è stato prontamente rincorso e bloccato.