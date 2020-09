Divieti d'ingresso per tre anni in Italia ma viene rintracciato a Grumo Appula: 37enne pregiudicato nei guai

I Carabinieri hanno arrestato per l’inosservanza dell’espulsione e reingresso nel territorio Italiano un pregiudicato 37enne georgiano, domiciliato a Grumo Appula nel Barese. A seguito di un controllo stradale è emerso che l'uomo, con altre generalità risultava destinatario del decreto di espulsione emesso dalla Prefettura di Bari, con divieto di reingresso nel territorio italiano per tre anni. Per il 37enne, rientrato in Italia a gennaio scorso, è quindi scattato l'arresto.

