In giro in centro con addosso marijuana ed ecstasy: arrestato incensurato

Era in giro per la città con addosso marijuana e pasticche di ectasy. Finisce così agli arresti, dopo un controllo di polizia in piazza Umberto, un migrante originario del Gambia, risultato incensurato. Nell'ambito dei servizi dell'operazione 'Alto Impatto' disposti dal questore di Bari, è stato fermato nel pomeriggio di ieri, mentre era a passeggio con un connazionale di 23 anni e un 38enne iracheno, e trovato in possesso di 13 grammi di marijuana ed alcune pasticche di ecstasy.

L'uomo è stato portato in carcere, mentre i suoi due accompagnatori sono stati segnalati per uso personale di sostanza stupefacente, in quanto trovati in possesso di una modica quantità di marijuana.