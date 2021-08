Fermato In stazione con le pasticche di ecstasy 'griffate': arrestato pusher a Bari

Il giovane è stato trovato anche in possesso di diverse dosi di marijuana, anch'esse sequestrate. Le pasticche presentavano un logo e le iniziali che richiamavano un noto designer di moda

Arrestato un pusher dopo un controllo della polizia ferroviaria nella stazione di Bari centrale. Nello specifico, nell'ambito dell'operazione 'Stazioni sicure', un giovane originario della Guinea Bissau, senza fissa dimora in Italia, è stato trovato in possesso di 13 dosi di marijuana, già suddivise in bustine, e 8 pasticche e mezzo di ecstasy.

Gli agenti lo hanno fermato dopo che il giovane, arrivato in bici, è entrato nel bar sito nell'atrio di accesso alle Ferrovie Bari Nord con atteggiamento guardingo. Le pasticche, di colore giallo e ad altissimo dosaggio di mdma, avevano impresso su di un lato un teschio e sull’altro le lettere 'pp', iniziali di un noto designer di moda tedesco nelle cui collezioni compare anche l’icona del teschio.

L’uomo è stato condotto in carcere mentre la sostanza stupefacente è stata sequestrata.