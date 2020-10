Blitz nel covo del giovane narcos, carabinieri più forti della vedetta e delle telecamere: irruzione e arresto

Questa mattina i miilitari della stazione di Palo del Colle hanno arrestato un 25enne già noto alle forza dell’ordine e deferito in stato di libertà il suo complice di 30 anni per detenzione ai fini di spaccio.

Erano diversi giorni che i carabinieri stavano attenzionando il ragazzo e il locale del centro storico da lui gestito.

L’insolito viavai di tossicodipendenti ha lasciato pochi dubbi sull’attività svolta dal giovane. I militari sono entrati in azione alle otto e a nulla è servito l’impianto di videosorveglianza di 7 telecamere che monitoravano la zona per sorprendere l’arrivo delle forze di polizia, menchemeno la vedetta/complice posta a pochi metri dall’ingresso del locale.

L’azione fulminea dei carabinieri non ha lasciato scampo al giovane spacciatore, che non ha fatto in tempo a fuggire.

Vistosi in trappola, ha tentato un ultimo gesto disperato. Il pusher è corso in bagno con tutta la sostanza stupefacente ed ha tentato di disfarsene gettando tutto nel water, ma l’immediata intuizione dei carabinieri ha reso vano il suo gesto.

Gli uomini dell’arma hanno aperto il pozzetto d’ispezione delle acque nere ed hanno aspettato che l’acqua dello scarico facesse il resto.

Recuperata la sostanza stupefacente, hanno poi proseguito con la perquisizione del locale, con il supporto dei colleghi del nucleo cinofili di Modugno, e del fiuto infallibile di Zillo.

Al termine delle operazioni sono state sequestrate complessivamente oltre 80 dosi di eroina per un peso complessivo di oltre 215 grammi, sequestrati anche 1.250 euro frutto dell’attività di spaccio e tutto il sistema di videosorveglianza.