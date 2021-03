In auto con compagna e figlio minorenne, nascondeva addosso droga per lo spaccio: arrestato pregiudicato

Controlli dei carabinieri ad Altamura: i tre si sono mostrati preoccupati durante gli accertamenti degli agenti. L'uomo è stato portato in carcere

In macchina con la famiglia, compreso il figlio minorenne, ma con addosso droga. È finito così agli arresti un pusher 38enne di Altamura, trovato dai carabinieri in possesso di un ingente quantitativo di marijuana. La cronaca dell'episodio ha visto i militari della Sezione radiomobile notare l'auto in cui viaggiava l'uomo, la compagna e il piccolo nei pressi della stazione del comune barese: alla vista degli agenti hanno provato a confondersi nel traffico serale e, una volta fermati, hanno poi mostrato nervosismo.

I militari li hanno quindi portati in caserma e durante l'ispezione, è stato trovato negli slip del 38enne un involucro contenente 6 dosi di cocaina del peso complessivo di 8 grammi. Il rinvenimento, inoltre, di due cellulari e della somma di 270 euro in banconote di piccola taglia ha fugato ogni dubbio sul fatto che la sostanza stupefacente fosse destinata allo spaccio. È scattato così l'arresto e il trasporto al carcere di Bari per il pregiudicato, che dovrà rispondere di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.