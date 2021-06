Era ai domiciliari, ma viene sorpreso in giro a Corato dalla polizia: 21enne arrestato

Finisce in manette a Corato un 21enne, che più volte ha lasciato l'abitazione in cui era ai domiciliari. Il giovane è stato fermato nel pomeriggio di ieri a Corato durante alcuni controlli disposti dal questore di Bari per contrastare il fenomeno del commercio illegale di sostanze stupefacenti. Dopo l'ennesima violazione della misura cautelare, il 21enne è stato portato in carcere a Trani, a disposizione del giudice.