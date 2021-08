In giro di notte con addosso droga, in casa gli trovano attrezzatura per lo spaccio: arrestato

Detenzione ai fini di spaccio: con questa accusa è stato arrestato la scorsa notte un 53enne di Giovinazzo, già conosciuto alle Forze dell'ordine. I carabinieri lo hanno fermato mentre camminava a piedi per le vie del centro con fare sospetto: al successivo controllo gli sono stati trovati addosso 4 dosi di cocaina e un pezzo di hascisc, oltre a denaro contante. La successiva perquisizione in casa ha permesso poi di reperire anche due bilancini e altro materiale da confezionamento. Al termine delle operazioni, l’uomo è stato arrestato e portato ai domiciliari, in attesa di giudizio.