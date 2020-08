Era ai domiciliari, ma spacciava in casa: blitz dei Falchi, 32enne finisce in carcere

Nella sua abitazione a Bari vecchia, dove era ai domiciliari, nascondeva marijuana e cocaina pronta per lo spaccio. È stato così arrestato Davide Padolecchia, pregiudicato 32enne del capoluogo, dopo un blitz dei 'Falchi' della Squadra mobile della polizia avvenuto nel pomeriggio di ieri. Dopo aver fatto irruzione nell'appartamento, gli agenti hanno trovato 600 grammi di marijuana e 44 dosi di cocaina, nascosti in parte sotto il letto matrimoniale ed in parte tra i barattoli in un pensile della cucina tra le varie spezie.

"Determinate è stato l’impiego di un Team dell’Unità cinofila dell’UPGSP della Questura - spiegano gli agenti - che ha agevolato il rinvenimento della sostanza stupefacente". Nel corso della perquisizione è stato sequestrato anche un bilancino di precisione ed una modesta somma di denaro. Padolecchia, già ai domiciliari per altri reati, è stato trasferito in carcere a Bari, a disposizione dell'autorità giudiziaria.