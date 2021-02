Tentano la fuga dopo il controllo di polizia, in auto nascondevano droga: tre arresti nel Barese

Detenzione, resistenza e violenza a pubblico ufficiale: con queste accuse sono state arrestate tre persone a Ruvo dalla polizia. A intimare lo stop al guidatore nel tardo pomeriggio di ieri, sono stati gli agenti della Sezione antidroga della Squadra mobile e del Commissariato di Corato: il mezzo in un primo momento si è accostato al ciglio della strada, ma quando gli agenti si stacano avvicinando per il controllo, il conducente ha accelerato bruscamente per darsi alla fuga, tentando di investire gli operatori impegnati. L’auto è stata bloccata dopo pochi metri da un’altra unità operativa che gli precludeva ogni via di fuga impattando leggermente con la stessa. Scattata la perquisizione, è stato trovato all'interno del veicolo un involucro in cellophane contenente 21 grammi di cocaina.

I tre arrestati - un 19enne e un 21enne pregiudicati con precedenti in materia di stupefacenti e il guidatore 50enne, incensurato - sono stati portati in carcere a Trani. Continuano incessanti i servizi di controllo straordinario del territorio predisposti dal Sig. Questore di Bari, Dirigente Generale, Giuseppe Bisogno, finalizzati al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti a Bari e in provincia.