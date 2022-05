Rimorchiatore affondato al largo: i corpi di tre vittime arrivati al porto, proseguono le ricerche degli altri dispersi

Sono arrivate nel tardo pomeriggio al porto di Bari le salme di tre delle vittime dell'incidente del 'Franco P.', il rimorchiatore partito da Ancona e diretto in Albania affondato nella serata di ieri a circa 50 miglia della costa barese.

Si tratta di membri dell'equipaggio, ma - a differenza di quanto reso noto in precedenza - non è stato completato il recupero di tutti i dispersi: proseguono le ricerche di altre due persone che lavoravano a bordo del rimorchiatore. L'errore sarebbe nato da una comunicazione errata durante le ricerche in collaborazione con le autorità croate.

A supportare le operazioni di spostamento delle tre salme - che in queste ore stanno venendo trasferite al reparto di Medicina legale del Policlinico per l'autopsia - ci sono i volontari della Croce Rossa. Domattina all'alba è previsto invece l'arrivo al porto di Bari del pontone con undici persone a bordo, che veniva trainato dal 'Franco P.' nel momento in cui si è verificato l'incidente.

(Foto Ansa)