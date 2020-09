Scomparse due ragazzine baresi di 15 anni, l'appello: "Non abbiamo più notizie di Asia e Chiara"

Due ragazzine baresi di 15 anni, Asia e Chiara, sono scomparse da 24 ore e di loro non c'è più traccia. Sui social sono stati diffusi messaggi affinché chi abbia notizie possa fornirle alle Forze dell'Ordine. Queste ultime hanno avviato le ricerche attualmente ancora in corso.

La mamma di Asia, Mariangela, ha presentato denuncia alla Polizia, chiedendo aiuto anche via Facebook: "Non ha cellulare con sé - dice la donna - potrebbe essere con una compagna di classe". Numerose le risposte ai messaggi, con una catena di condivisioni immediata e continua. La ragazzina sarebbe stata vista con la sua compagna di classe, della quale non si hanno notizie. Sulle tracce delle due minorenni anche la Polzia Ferroviaria che monitora stazioni e aree di transito.