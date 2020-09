Asili nido comunali, pronte le graduatorie definitive

Sono state pubblicate oggi dalla ripartizione Politiche educative e giovanili del Comune di Bari le graduatorie definitive dei nuovi iscritti agli asili nido comunali per l’anno educativo 2020/2021.

Gli elenchi sono consultabili presso gli gli uffici della ripartizione, in via Venezia 41, e nei seguenti asili: “Japigia” - via M. Viterbo 5; “An/8” - via Carabellese 6; “Libertà” - via Garruba 160; “Stanic” - via Cassala 21; “La Tana del Ghiro” - traversa di via Laforgia 2; Sezioni primavera “La Tana del Ghiro” presso la scuola dell’infanzia Vittorio Veneto - corso Benedetto Croce 130/c; “Villari” - via Villari 15; “Le Ali di Michela” - piazzetta Eleonora (San Pio); “Costa” - via N. Costa 2; “Montessori” - via Vittorio Veneto 189; “Paola Labriola” - via Celso Ulpiani 9.