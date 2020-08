L'Asl Bari assume tecnici radiologi,logopedisti e assistenti sociali: a breve la firma di 136 contratti

L'Asl Bari ha convocato le 136 figure professionali. tra tecnici di radiologia, logopedisti e assistenti sociali, in procinto di essere assunti dopo concorsin pubblici. In questi giorni, infatti, gli interessati saranno convocati per la firma del contratto.

I primi in calendario sono i 36 tecnici di radiologia, convocati dall’Area Gestione Risorse Umane per il 25 agosto 2020 e divisi in due turni (alle ore 9 e alle 15,30) per rispettare le misure di sicurezza legate al distanziamento sociale e al divieto di assembramento. I tecnici di radiologia verranno assunti tramite l’utilizzo della graduatoria del concorso pubblico del Policlinico Ospedali Riuniti di Foggia.

Per logopedisti e assistenti sociali, invece, si tratta dell’assunzione dei vincitori (e per gli assistenti anche degli idonei per scorrimento della graduatoria) di concorsi pubblici banditi dalla stessa ASL Bari. I 28 logopedisti sono stati convocati per il 3 e 4 settembre (sempre alle ore 9) per portare a termine gli ultimi adempimenti per l’immissione in ruolo. Serviranno 4 turni per i 72 assistenti sociali, suddivisi in gruppi di 18 e in agenda per il 31 agosto 2020 (ore 9), 1° settembre (ore 9 e 15,30) e 2 settembre (ore 9). Per tutti e 136 è stata già verificata l’idoneità alla mansione da parte del medico competente e ora si dovranno definire gli ultimi adempimenti per individuare la sede di lavoro e la decorrenza del contratto di lavoro e, quindi, l’entrata in servizio.