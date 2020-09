Assalto a bancomat con l'esplosivo nella notte: malviventi in azione a Valenzano

Assalto a uno sportello bancomat nella notte a Valenzano. Nel mirino la filiale della banca Mps in via Bari. I malviventi, entrati in azione intorno alle quattro e trenta, hanno usato dell'esplosivo per fare saltare in aria lo sportello. L'esplosione ha provocato danni agli uffici, causando il crollo di alcune controsoffittature in cartongesso, e ad alcune auto parcheggiate in strada, i cui finestrini sono andati in frantumi.

Sul posto, allertati dalla centrale operativa del servizio di sicurezza della banca, che ha ricevuto l'allarme, sono intervenuti i carabinieri. Non è ancora chiaro se i malviventi siano riusciti a portare via del denaro, ma da primi accertamenti il colpo sarebbe fallito. I militari hanno avviato indagini per risalire ai responsabili, anche attraverso le immagini di telecamere di videosorveglianza presenti in zona.