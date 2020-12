Assalto con la pala meccanica al distributore di carburanti: ladri cercano di sradicare la cassa automatica

E' accaduto nella notte in via Trisorio Liuzzi, a Loseto. In azione una banda di tre o quattro persone: i malviventi sono però fuggiti a mani vuote, abbandonando sul posto il mezzo meccanico e un'auto