Tentato assalto a portavalori sull'A14 tra Bitonto e Molfetta: tratto chiuso al traffico

Un tentativo di rapina ai danni di un portavalori è avvenuto questa mattina sull'autostrada A14, nel tratto tra Bitonto e Molfetta, in direzione Pescara. Al momento non si conoscono molti dettagli sull'accaduto: l'assalto, tentato da un commando composto da più persone, non sarebbe comunque andato a segno.

Il tratto interessato dall'episodio, all'altezza del km 662, in direzione Pescara, è al momento chiuso al traffico: sono segnalate code tra Bari Nord e Bitonto. Sul posto sono al lavoro pattuglie della polizia stradale, vigili del fuoco e personale di Autostrade per l'Italia.

*Seguono aggiornamenti