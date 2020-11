Assalto al Postamat di Loseto, i banditi incappucciati ripresi dalle telecamere: danni ingenti ma colpo fallito. L'azienda: "Sistema di sicurezza ha funzionato"

L'impianto di videosorveglianza installato nell'ufficio postale di Loseto ha ripreso i due malviventi, con il volto coperto da passamontagna, che nella notte tra mercoledì e giovedì hanno tentato l'assalto allo sportello automatico. Un colpo tuttavia non andato a segno, sventato - sottolinea Poste Italiane - proprio grazie all'utilizzo dei sistemi di sicurezza adottati dall'azienda: "Alle ore 2:06 una serie di allarmi, giunti alla sala di controllo H24 di Poste Italiane, hanno consentito di allertare immediatamente i Carabinieri", spiegano da Poste. I militari hanno accertato il tentativo di furto con l'esplosivo, che ha provocato ingenti danni strutturali.

Tuttavia, sottolineano da Poste Italiane, l'attenzione al tema della sicurezza da parte dell'azienda ha consentito "nel 2020, di ridurre del 30% gli eventi criminosi di furti e rapine su tutto il territorio nazionale rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Dei 133 Uffici Postali presenti a Bari e provincia, ad esempio, ben 132 sono dotati di caveau blindato con speciali casseforti con apertura temporizzata e sono attivi 604 sportelli dotati di RollerCash, particolari casseforti collegate alle postazioni operative i cui cassetti possono essere aperti esclusivamente alla conclusione di un’operazione. L’effetto deterrente generato da tali accorgimenti, ha contribuito notevolmente alla riduzione del numero di eventi criminosi degli ultimi anni. Poste Italiane, inoltre, ha previsto per gli Uffici Postali di Bari e provincia, la presenza di una vigilanza armata durante tutto l’orario di apertura al pubblico: nel corso del primo semestre del 2020, ad esempio, sono state oltre 4000 le ore in cui è stata garantita la presenza di una guardia giurata, oltre a 70 ronde ispettive".

Per quanto riguarda poi i 149 Atm presenti sul territorio, tutti i dispositivi di nuova generazione sono dotati di macchiatore di banconote, che rende inutilizzabile il denaro sottratto in caso di atto vandalico e di sistema elettronico “antiskimming”, per impedire la clonazione delle carte di credito. Inoltre - rende noto l'azienda - in tutta la città di Bari e provincia, sono presenti oltre 161 impianti a circuito chiuso (TVCC) composti da oltre 950 telecamere di videosorveglianza che, oltre a monitorare possibili intrusioni notturne nei locali di Poste Italiane e contribuire al riconoscimento di eventuali rapinatori, consentono attraverso un sofisticato software di videosorveglianza intelligente, di riconoscere automaticamente comportamenti sospetti e potenziali attacchi agli ATM, facendo partire in tempo reale la richiesta di intervento alle forze dell’ordine. "Questa infrastruttura di sicurezza - riferiscono da Poste - ha consentito, dall’inizio del 2020 ad oggi, di sventare il 60% dei tentativi di furto agli ATM/ Postamat avvenuti sul territorio. Risulta quindi fondamentale per ogni politica di contrasto alla criminalità una continua innovazione tecnologica e la stretta collaborazione con le Forze dell’Ordine al fine di prevenire gli eventi e, nel caso, di contribuire all’individuazione dei responsabili".