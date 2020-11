Malviventi fanno saltare in aria Postamat, assalto nella notte a Loseto

Assalto alle Poste nella notte a Loseto. Ignoti hanno fatto saltare in aria lo sportello automatico dell'ufficio postale in via Cavour, nella zona 'vecchia' dell'ex frazione. L'esplosione, procurata probabilmente con la tecnica 'della marmotta' (ovvero attraverso l'utilizzo di un oggetto metallico dotato di miccia e contenente polvere da sparo), ha svegliato molti residenti della zona.

L'allarme lanciato ha permesso l'immediato intervento di una pattuglia dei carabinieri del Nucleo radiomobile, presente in zona. Nonostante i danni ingenti provocati allo sportello, i malviventi, comunque, non sarebbero riusciti a portar via il denaro presente, fuggendo a mani vuote. Sull'episodio indagano i militari della stazione di Carbonara e della Compagnia Bari San Paolo. L'ufficio postale è rimasto chiuso al pubblico.

(In foto: lo sportello postamat 'chiuso' dopo l'assalto)