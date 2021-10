Banda armata assalta tir carico di sigarette alla zona industriale di Bari: chiodi sull'asfalto per la fuga

Un assalto a un tir carico di sigarette è stato messo a segno nelle prime ore di questa mattina a Bari. Il mezzo, partito dall'interporto, all'altezza di via Accolti Gil, alla zona industriale, sarebbe stato bloccato da una banda composta da poco meno di dieci persone.

I banditi, armati di fucile - riporta la Dire - avrebbero fermato il mezzo pesante posizionando di traverso due auto di grossa cilindrata, agganciando il rimorchio del tir a una motrice per poi fuggire. Il camionista ha lanciato l'allarme, facendo scattare l'intervento della polizia. Gli agenti della sezione Volanti sono riusciti a individuare le auto dei rapinatori in fuga: ne è scaturito un breve inseguimento sulla statale 96 in direzione Altamura. I banditi hanno quindi lanciato sull'asfalto dei chiodi a tre punte che hanno bloccato le auto della polizia.

Il rimorchio è stato poi ritrovato, vuoto, nelle campagne di Toritto. Il valore della merce è ancora da quantificare. Sul posto per i rilievi è intervenuta la Polizia scientifica, indagini sono in corso da parte della Squadra mobile di Bari.