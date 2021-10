Assalto a tir al quartiere San Paolo, cinque in manette: i nomi degli arrestati

Sono accusati di essere i responsabili di una rapina avvenuta lo scorso 10 giugno ai danni di un autotrasportatore: il camionista fu sequestrato e poi rilasciato dopo alcune ore, la refurtiva recuperata in un capannone a Noicattaro

Lo scorso 10 giugno, al quartiere San Paolo, avrebbero assaltato un tir sequestrando l'autista. Con le accuse, in concorso, di rapina pluriaggravata e porto illegale di armi, la polizia ha arrestato a Bari cinque persone.

I DETTAGLI SULL'OPERAZIONE

I nomi degli arrestati:

- Dilena Carlo (40 anni)

- Misceo Beniamino (40 anni)

- Masodine Giovanni (35 anni)

- Ottomano Giuseppe (50 anni)

- Attolico Domenico (50 anni)

Masodine e Ottomano, già detenuti per altra causa, hanno ricevuto in carcere la notifica dell'ordinanza, mentre gli altri tre arrestati sono stati condotti in carcere a Trani, a disposizione dell'Autorità giudiziaria.