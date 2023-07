Assegnati al Comune di Bari 6 immobili confiscati alla criminalità: ospiteranno progetti sociali

I sei immobili confiscati alla malavita saranno utlizzati dall'amministrazione locale per finalità sociali. Al termine della Conferenza di servizi (svoltasi ieri in modalità telematica), l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, ha accolto la richiesta del Comune di Bari, assegnando gli immobili richiesti: cinque fabbricati che si trovano a Palese e uno nel quartiere Libertà.

Un bene ubicato nel quartiere Torre a Mare, per il quale l'amministrazione locale non ha espresso interesse, è risultato non conforme alla normativa urbanistico-edilizia.

"Proseguiamo nel percorso di acquisizione dei beni confiscati alla criminalità organizzata con l’obiettivo di restituire almeno in parte alla nostra comunità quanto la mafia le ha sottratto nel tempo - ha commentato l'assessore comunale al Patrimonio, Vito Lacoppola - Dopo l’accoglimento della nostra richiesta in sede di conferenza di servizi attendiamo i decreti di trasferimento degli immobili che passeranno così dal patrimonio dello Stato al patrimonio indisponibile del Comune di Bari. Ad esito dell’iter amministrativo pubblicheremo il bando per l’assegnazione di questi nuovi sei immobili privilegiando i progetti di riuso sociale in grado di animare questi spazi con azioni che incidano positivamente sul contesto di riferimento. L’esperienza maturata fin qui ci rende fiduciosi sul buon esito di questa procedura, se pensiamo o che oggi una serie di beni confiscati alla criminalità organizzata barese, ad esempio Villa Artemisia o Villa Amaranta, ospitano progetti innovativi in grado di rispondere ai bisogni sociali espressi dal territorio".