Assemblea regionale Cgil a Bari, il segretario Landini sfida il Governo: "Il salario minimo è uno strumento necessario"

"Credo che il salario minimo sia uno strumento assolutamente necessario anche perché oggi ci sono dei salari molto bassi. È chiaro che di per sé non è lo strumento che risolve tutti i problemi. Perché noi abbiamo bisogno di aumentare i salari e di rinnovare i contratti nazionali e abbiamo bisogno che il Governo metta soldi per rinnovare i contratti del settore pubblico e che le imprese accettino le richieste che gli stanno arrivando dalle categorie per aumentare strutturalmente i salari". Sono queste le dichiarazioni del segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, rilasciate a Bari, a margine dell'assemblea della Cgil Puglia convocata per l'elezione del nuovo segretario generale regionale.

"C'è bisogno, accanto al salario minimo - ha aggiunto Landini nelle parole raccolte dall'AdnKronos - di fare una legge sulla rappresentanza che cancelli i contratti-pirata e che dia validità generale ai contratti nazionali perché per noi l'obiettivo deve essere che i diritti siano garantiti a tutte le forme di lavoro. Non solo ai lavoratori subordinati, ma anche alle partite Iva e al lavoro autonomo. Io credo che la legislazione in questo periodo debba andare verso la strada del rafforzamento della contrattazione collettiva e dei diritti delle persone. Bisogna, accanto al salario minimo, cancellare le forme di lavoro precario assurde che in questi anni sono state fatte perché i bassi salari nel nostro Paese sono legati anche a una precarietà che va cancellata e a un sistema di appalti, di sub appalti, di sotto appalti, di finte cooperative che è un altro tema su cui bisogna agire e intervenire".

"A me preoccupano le leggi che ha fatto questo Governo, quella che ha esteso i voucher o quella che ha liberalizzato i contratti a termine - ha sottolineato il segretario nazionale della Cgil - Mi preoccupa il fatto che il Governo continui a convocare sindacati che non hanno alcuna rappresentanza semplicemente perché li riconosce il Governo o perché fanno gioco al Governo. Cancellare i contratti pirata o andare a una legge sulla rappresentanza significa riconoscere il diritto dei lavoratori e delle lavoratrici di scegliersi i sindacati che vogliono e di poter decidere democraticamente sui contratti che debbano essere applicati a loro".