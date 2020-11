Assembramenti all'esterno, Polizia Locale multa Mediaworld a Santa Caterina: sanzione da 400 euro

La Polizia Locale di Bari ha elevato una sanzione da 400 euro a Mediaworld, centro commerciale nella zona Santa Caterina, per gli assembramenti all'esterno del punto vendita. Gli agenti hanno effettuato, in giornata, diversi controlli all'esterno dei punti vendita della Grande Distribuzione in città, notando, davanti Mediaworld, diverse persone in coda in violazione delle norme anticontagio. E' così scattata la multa, comminata da una pattuglia della Locale.