Gruppi di ragazzi in strada, assembramenti nell'Umbertino: "Rischiamo la zona rossa, ma atteggiamenti irresponsabili continuano"

Sabato sera di assembramenti nell'Umbertino, nonostante divieti e restrizioni imposti dalla 'zona arancione'. A segnalarlo sono ancora una volta i residenti: in un video pubblicato sulla pagina Fb 'Comitato Salvaguardia Zona Umbertina', si vedono gruppi di giovani ammassati in strada. Le immagini, spiegano i residenti, si riferiscono a ieri, sabato sera, ore 21.30 su via Abbrescia angolo via Imbriani. "Altri assembramenti - aggiungono - segnalati nell'Umbertino in particolare su Via De Romita (nuovo Vespasiano cittadino) e Via Fiume". Dopo le segnalazioni, riferiscono ancora i residenti, in zona sono giunte pattuglie della Polizia locale.

"Mentre si rischia la zona rossa, con i contagi in crescita, gli ospedali in difficoltà, i commercianti in ginocchio e i continui appelli alla responsabilità questi "irresponsabili" perseverano con gli atteggiamenti di sempre", è il commento che accompagna le immagini, "Continuando così non ce la faremo mai".