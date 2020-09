"Impossibile garantire il distanziamento all'ingresso", docente scrive a Decaro: "Serve un'isola pedonale per gli studenti"

Isole pedonale per garantire il distanziamento all'ingresso della scuola media Imbriani e dell'Istituto Vivante, in piazza Diaz, a Bari. La richiesta arriva da un'insegnante dello stesso istituto al sindaco di Bari, Antonio Decaro, attraverso la sua bacheca Facebook. "Avevo già notato l'estrema difficoltà da parte di studenti nel mantenere distanza dato che hanno unicamente marciapiede e strada (percorsa regolarmente da macchine e quindi pericolosa) - scrive la donna - per poter attendere l'orario per entrare! Scenario peggiore lo si può osservare in via Imbriani nell'isola in cui si trova la scuola media omonimia... Nessuna isola pedonale e studenti e genitori spalmati su marciapiedi e strada!".

Da qui la richiesta delle due isole pedonali, così da evitare assembramenti quando gli studenti dei due plessi entrano a scuola, ovvero dalle 7.45 alle 8.

Segnalazioni di assembramenti anche all'esterno della scuola superiore Marconi (nella foto) prima dell'ingresso per le lezioni, come documentato da un lettore di BariToday.