Via Sabini senza contenitori per la raccolta dell'organico, i residenti: "Mancano da tempo, disagi per il conferimento"

Contenitori per la raccolta dell'umido "assenti da mesi", con conseguenti disagi nel conferimento dei rifiuti. La segnalazione arriva da via Sabini, strada a ridosso di via Brigata Regina, a Bari. I residenti lamentano la mancanza dei bidoni, nonostante - riferiscono - segnalazioni telefoniche fatte all'Amiu. Una situazione che mette in difficoltà le famiglie residenti nella strada, che auspicano una risoluzione del problema, con il posizionamento dei contenitori mancanti.