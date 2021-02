L'assessore Petruzzelli guarito dal Covid con la famiglia: "Tutti negativi, mi sento sollevato di un peso"

Una passeggiata in bici e uno scatto sui social per comunicare la buona notizia: "Abbiamo avuto la fortuna di stare sempre bene e non è poco. Speriamo che questa pandemia finisca il prima possibile per tornare ad abbracciarci"

"Rifatto il tampone, abbiamo appena saputo che siamo tutti negativi!": così, con un post sui social e uno scatto che lo ritrae in bici, l'assessore barese allo Sport e all'Ambiente, Pietro Petruzzelli, comunica la buona notizia: Covid superato per lui e per la sua famiglia.

"Mi sento sollevato di un peso come forse mai nella mia vita - scrive Petruzzelli - una bellissima sensazione di libertà. Soprattutto ho rivisto nei bambini un sorriso che non vedevo da giorni quando abbiamo comunicato anche a loro il ritorno alla normalità. Può sembrare banale ma è davvero la quotidianità della nostra vita, in mezzo agli altri, nell'ambiente di lavoro, nelle attività di tutti i giorni, ciò che ti manca di più quando sei costretto a rimanere a casa. Noi abbiamo avuto la fortuna di stare sempre bene, e questo non è poco lo so".

"Speriamo davvero - conclude - che questa pandemia finisca il prima possibile per ritornare ad abbracciarci e stringerci le mani, ma intanto oggi un bel giro in bici me lo merito proprio".