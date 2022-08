Aggredita assistente sociale del Municipio V di Bari, gli operatori: "Lavoriamo in contesto ad alto rischio"

Dapprima avrebbe preteso un servizio che non poteva essere erogato in quel momento, quindi avrebbe aggredito un'assistente sociale per poi ripresentarsi con un martello per sfondare la vetrina dei locali: è quant4o accaduto attorno a Ferragosto negli uffici del Municipio V a Bari.

Una situazione che sarebbe potuta degenerare se non fossero intervenuti alcuni operatori comunali che erano sul posto, anche perchè non vi era un servizio d'ordine adeguato a causa del periodo, in pieni giorni di ferie.

L'episodio è stato denunciato dal Croas Puglia, il Consiglio regionale dell’Ordine degli Assistenti Sociali: Ci chiediamo quando è come potrà finire? - dice la presidente Milena Matera - . I dati presentati dalla comunità professionale circa le aggressioni, segnalano l’ampia diffusione del fenomeno e le connessioni legate alle condizioni di crescente precarietà delle politiche sociali. A nome di tutto il mondo del welfare esprimo solidarietà e vicinanza alla collega aggredita condannando fermamente ogni episodio di sopruso nei confronti di chi è impegnato nell’esercizio del proprio lavoro".

"Durante il periodo estivo - sottolinea la presidente - il contesto istituzionale in cui si opera a volte presenta fattori di vulnerabilità che accrescono l’alto rischio di aggressività. Gli accaduti sembrano spingere in due direzioni: è importante prendersi cura di chi subisce violenza, dare risposte efficaci alle richieste d’aiuto provenienti da fasce sempre più ampie della popolazione, ma è ancora più impellente prevenire i fatti di cronaca e guardare con maggiore attenzione e consapevolezza alle condizioni del sistema dei servizi sociali e socio-sanitari, per agire collettivamente verso un miglioramento delle politiche a sostegno dei diritti di cittadinanza sociale".

Matera, inoltre, ricorda come più volte l’Ordine ha richiesto il potenziamento dei Servizi Sociali attraverso nuove assunzioni e la stabilizzazione degli assistenti sociali, garantendo così continuità di presenza e di aiuto a chi ne ha bisogno: "E’ ancora allarmante - sostiene la presidente pugliese - il dato rispetto all’organico del servizio che registra ancora inadeguatezze rispetto al lavoro da svolgere e alle risorse presenti. Per questo è necessario intervenire con solerzia anche su questo".