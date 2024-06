Assistenza e vigilanza 'anti bullismo' davanti alle scuole baresi: si conclude il servizio dei volontari Anfi

Con la fine dell'anno scolastico si conclude anche il servizio di 'assistenza civica' davanti ad alcune scuole baresi svolto dai volontari dell’Associazione Finanzieri d’Italia OdV.

Le attività hanno visto impegnati 25 operatori, tra finanzieri in congedo e Volontari qualificati, che si sono alternati per prestare servizio in otto Istituti Scolastici designati dal Welfare della Città Metropolitana di Bari. Nel corso dei mesi, 71 segnalazioni sono state inoltrate alle Autorità competenti, di varia natura: 3% intimidazioni al personale in servizio, 7% richieste di aiuto, 8% richieste da parte degli Istituti, 25% situazioni igienico – sanitarie – ambientali, 27% sicurezza e circolazione stradale, 30% sicurezza verso gli studenti.

Tra le situazioni segnalate, anche episodi di violenza tra giovanissimi fuori dagli istituti (sedati anche con l'intervento del personale Anfi), cattive condotte in contrasto al C.d.S. (27%), e situazioni igienico – ambientali (25%) che, talvolta, non rendono consono il decoro fuori dagli istituti.

Diverse le segnalazioni che hanno avuto riscontro, "con migliorie significative", riferisce Anfi che sottolinea come in tali casi sia stato efficace "l’interscambio con le P.A. coinvolte".