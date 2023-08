Assediati dai cinghiali durante un'escursione nella riserva naturale: tre baresi salvati dal soccorso alpino

La pericolosa avventura si è conclusa ieri notte nei boschi di un parco naturale in Sicilia: il gruppo, composto da due uomini di 26 e 32 anni e una donna di 27, è stato tratto in salvo dopo essersi rifugiato in un casolare per sfuggire alla furia degli animali