Attacco hacker ai siti di aeroporti italiani. Aeroporti di Puglia: "Servizi web regolari"

I siti di alcuni aeroporti italiani sarebbero stati colpiti oggi da un attacco hacker. L'azione, secondo quanto riporta l'Ansa, sarebbe stata attribuita a 'Mysterious team Bangladesh', un gruppo hacker noto già in passato per attacchi a siti italiani ed israeliani.

Secondo quanto appreso dall'agenzia di stampa, l'Agenzia per la cybersicurezza italiana avrebbe allertato i soggetti potenzialmente interessati dall'offensiva: gli aeroporti e, più in generale, gli erogatori di servizi essenziali.

Gli attacchi, di tipo Ddos (Distributed denial of service), avrebbero determinato rallentamenti nei siti. Secondo quanto riportato dalla stessa Ansa, nel mirino sarebbero finiti gli aeroporti di Valle d'Aosta, Calabria e Puglia. In merito alla vicenda, tutta, Aeroporti di Puglia, interpellata da BariToday, spiega che "dalle analisi effettuate non sono state rilevate compromissioni al regolare funzionamento dei servizi web" di AdP, che risultano "tuttora regolarmente on line".