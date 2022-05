Attaccato da uno squalo mentre stava pagaiando sul kayak: attimi di paura nel mare di Castellaneta

"Sono mancato da domenica perché mi è successo ciò che non avrei mai potuto immaginare nemmeno con la più fervida immaginazione". A parlare è Giuseppe Lorusso, farmacista di Gravina, che sui suoi profili social ha raccontato lo spaventoso incontro con uno squalo nelle acque di Castellaneta Marina, nel Tarantino. "Arrivati ai primi lidi di Castellaneta Marina a circa 70 metri dalla costa (4 metri di profondità) a circa 10 metri - spiega - di fronte a noi abbiamo intravisto una grossa sagoma immobile che galleggiava. Andavamo a velocità moderata con il mezzo e mentre ci avvicinavamo sempre più,ci siamo accorti che era un grosso squalo. La bestia non ci ha dato il tempo di riflettere e ci ha attaccato con tutto il suo impeto e la sua ferocia cercando di addentare lateralmente sulla sinistra lo scafo del mio kayak (ci sono ancora i graffi dei suoi denti sulla fiancata del mio mezzo)".

L'uomo, con lucidità e freddezza è riuscito a contrastare l'attacco con la sua pagaia, nonostante l'animale tentasse di farlo cadere in acqua, ma nello scontro ha perso il cellulare. "Lo squalo in questione è senza ombra di dubbio uno squalo toro - la previsione di Lorusso - tra gli squali italiani più grossi e più aggressivi. È uno squalo che solitamente non attacca l’uomo ma se provocato ed affamato non disdegna affatto". Fortunatamente la storia si è conclusa con il lieto fine e i due sono riusciti a tornare a riva sani e salvi. Prima di tornare a casa, però, hanno fatto una segnalazione alla capitaneria di porto di Taranto e al Comune di Castellaneta sulla presenza dell'animale.