Incendiata l'auto delle Guardie ambientali a Corato: distrutta dalle fiamme davanti alla sede dell'associazione

Il veicolo era parcheggiato nello stallo riservato, sotto la sede associativa. Non si tratta del primo episodio ai danni dell'associazione: tre anni fa, nello stesso posto, era stata vandalizzata l'auto del presidente

Incendiata nella notte l'auto di servizio delle Guardie per l'ambiente a Corato. Ignoti avrebbero appiccato le fiamme al mezzo, regolarmente parcheggiato nello stallo riservato dal Comune, sotto la sede associativa. Non si sono registrati altri danni a cose o persone, ma le fiamme hanno completamente distrutto il veicolo. Sul posto, per domare il rogo, sono intervenuti i vigili del fuoco.

Indagini sono in corso sull'accaduto. Al momento è impossibile dire se si sia trattato di un gesto legato o meno a qualche specifica attività dell'associazione. In ogni caso, a Corato si sono registrati numerosi roghi di auto - circa una quindicina - nell'ultimo anno, mentre tre anni un danneggiamento fu commesso ai danni del presidente delle Guardie dell'Ambiente: al veicolo, parcheggiato sempre nello stesso posto, furono rotti i vetri.