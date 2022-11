Atti osceni al parco, 20enne fermato dai carabinieri a San Pasquale

Fermato dai carabinieri dopo aver compiuto atti osceni in un giardino, frequentato anche dai minori. Un 20enne originario del Bangladesh è stato raggiunto e fermato questa mattina dai militari della stazione Carrassi, intervenuti dopo una segnalazione, in un giardino pubblico del quartiere San Pasquale. Per l'episodio il giovane, regolare sul territorio nazionale, è stato deferito in stato di libertà all'autorità giudiziaria.

La scena è avvenuta sotto gli occhi di diverse persone e, ripresa da qualcuno con un telefonino, ha cominciato a girare rapidamente sulle chat whatsapp, diventando virale così come il post pubblicato ieri sui social da una donna, che segnalava, nella zona di via Celso Ulpiani, la presenza di un soggetto "pericoloso". "Segue le donne che vede da sole toccandosi i genitali e se gli gira vi lancia le pietre addosso", si leggeva nel messaggio, che in poco tempo ha raccolto i commenti di altre donne che riferivano di essere state vittime di episodi simili, presumibilmente da parte dello stesso soggetto.