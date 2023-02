Si masturba davanti a chiesa e scuola in centro: arrestato un uomo a Bari

Un uomo è stato arrestato per atti osceni in luogo pubblico dopo essere stato sorpreso a masturbarsi davanti alla chiesa di Santa Croce, nel centro di Bari, a pochi passi da un istituto scolastico, in presenza di bambini e adulti.

A bloccarlo sono stati gli agenti della Polizia Locale, allertati da chi ha assistito alla scena. Dopo essere stato portato al Comando di Polizia Locale, l'uomo, di origini straniere, è stato arrestato e condotto nel carcere di Bari. Su di lui gravavano anche numerosi reati contro la persona e un provvedimento di espulsione dal territorio italiano.