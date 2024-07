Ferrovie del Sud Est, arriva il canale whatsapp per i viaggiatori: "Aggiornamenti in tempo reale su treni e bus"

I passeggeri riceveranno, direttamente sul proprio cellulare, aggiornamenti costanti sullo stato di circolazione di treni e bus. È stato avviato oggi il nuovo canale WhatsApp 'Fse Infomobilità' che consente di condividere con i viaggiatori informazioni tempestive sugli spostamenti dei mezzi delle Ferrovie del Sud Est.

Per iscriversi al canale 'Fse Infomobilità' è necessario individuare nella sezione di WhatsApp 'Canali', presente nella tab 'Aggiornamenti' e poi selezionare il tasto 'Iscriviti', oppure cliccare su questo link per essere reindirizzati direttamente al canale.

"L’iscrizione al servizio non comporta rischi per la privacy in quanto entrando nel canale 'Fse infomobilità' - si legge in una nota di Ferrovie del Sud Est - non risulterà visibile a nessuno il numero di telefono degli iscritti, salvaguardando così la privacy di tutti i viaggiatori".