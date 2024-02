Amiu Bari, attivato il Centro di Raccolta Mobile nel Municipio IV

Salgono a quattro i centi disponibili per le utenze domestiche della città di Bari: è stato attivato il Centro di Raccolta Mobile sul territoro del IV Municipio.

Nel corso della giornata di oggi (ore 7-11) nel centro che ha stazionato a San Pio è stato registrato il passaggio di 22 utenti, 28 in quello di Palese Macchie, 47 in quello di viale di Maratona e 26 in quello di via Manzari, oggi al debutto.

Il programma completo delle presenze settimanali (dal lunedì al sabato) è disponibile sul portale web dell'Amiu Bari a questo link.