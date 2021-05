Il Pronto soccorso del Policlinico riapre dopo l'incendio: completate le operazioni di ripristino degli ambienti

Ripresa la piena attività del Pronto soccorso del Policlinico dopo l'incendio avvenuto nel week-end. Dopo gli interventi di sanificazione degli ambienti dell'ospedale barese avvenuti in mattinata, sono stati trattati e presi in carico dai reparti o dimessi a domicilio tutti i pazienti che erano stati trasferiti dopo la scoperta dell'incendio nel piano seminterrato. In quell'occasione erano stati ripristinati tutti gli impianti danneggiati, verificata l'integrità dei solai ed effettuata la pulizia dei canali di aerazione con la sostituzione dei filtri d’aria.