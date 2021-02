Nella Pineta di San Francesco un percorso calistenico per fare sport all'aria aperta: "Candidato al bando dell'Anci"

La pineta San Francesco ospiterà nuovi attrezzi, in particolare un percorso calistenico a disposizione di chiunque vorrà fare attività sportiva all'aria aperta. A darne notizia è l'assessore comunale allo Sport, Pietro Petruzzelli, ricordanco che l'intervento è stato candidato anche al bando 'Sport nei parchi' dell'Anci. Un'attrezzatura simile a quella già installata a Sant'Anna, a Parco 2 Giugno e a Pane e pomodoro, che completerà il percorso sportivo realizzato in pineta, ormai uno dei luoghi più amati e frequentati da tantissimi baresi, sportivi e non.

"Fare sport, e farlo all'aperto, fa benissimo ed è stato da subito obiettivo del mio impegno quotidiano in questi anni. In un periodo poi come quello che stiamo vivendo nel quale la chiusura dei centri sportivi ha spinto tante persone a praticare sport negli spazi pubblici, la nostra idea di trasformare Bari in una palestra a cielo aperto diventa sempre più una priorità. Attrezzare alcune zone comuni della città con percorsi e aree sport significa renderle più attrattive e frequentate, significa occuparle e viverle in maniera sana. Significa contribuire a fare comunità" ricorda l'assessore nel post soical in cui annuncia l'intervento.